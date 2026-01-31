Причиной масштабной аварии в украинской энергосистеме, приведшей к отключениям электроэнергии по всей стране, с высокой вероятностью стали погодные условия — в частности, обледенение линий электропередачи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, расследование инцидента продолжается, однако признаков внешнего вмешательства или кибератаки на данный момент не выявлено.

«Утром произошла технологическая авария на сети. Две линии — между Румынией и Молдовой и на территории Украины — перестали работать. Причины подробно выясняются. По состоянию на данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератак. Больше данных о том, что из-за погодных условий произошло обледенение линий и их автоматическое отключение», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве. Отключения также затронули центральные и восточные регионы страны, включая Винницкую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

По его словам, в целом энергосистему удалось вернуть к состоянию, предшествовавшему аварии. В настоящее время продолжаются работы по стабилизации и восстановлению.