Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя возможность присоединения Анкары к оборонному соглашению между Саудовской Аравией и Пакистаном, а также потенциальное участие других стран региона, заявил о принципиальной позиции Турции в вопросах региональной безопасности.

По его словам, любые подобные форматы должны носить инклюзивный характер. «Убеждён, что любое региональное соглашение должно быть более инклюзивным. Это важно, чтобы избежать раскола или формирования новых разделительных линий. Наша цель — создать платформу региональной солидарности», — отметил Фидан в интервью катарскому каналу Al Jazeera.

Глава МИД Турции подчеркнул, что сотрудничество может начинаться с ограниченного круга стран, однако в перспективе должно охватывать большинство государств региона. «Можно начать с двух-трёх стран, но в дальнейшем необходимо выстроить комплексную структуру. Только тогда такая модель будет служить долгосрочным интересам всех», — заявил он.

Отвечая на вопрос о причинах, побуждающих Турцию рассматривать участие в подобных альянсах, Фидан указал на риски отсутствия региональной солидарности. «Наш опыт показывает, что при её отсутствии всегда возникает потребность во внешнем гегемоне. Когда он вмешивается, а затем уходит, ситуация зачастую становится хуже, чем была до этого», — пояснил министр.

Он также подчеркнул, что подобная «помощь» всегда имеет цену. «За неё приходится расплачиваться, и это обходится слишком дорого, при этом не всегда отвечает даже интересам самого гегемона», — добавил Фидан.

По словам министра, страны региона должны самостоятельно решать свои проблемы, действуя с ответственностью, солидарностью и определённым уровнем институционализации. «Для этого необходимо заключать соглашения и создавать собственные платформы, чтобы не возникала необходимость обращаться к гегемону», — резюмировал он.