Соединённые Штаты в 2025 году ввели пошлины против Индии за закупки венесуэльской нефти. Однако теперь Вашингтон сообщил Дели, что может разрешить возобновление этих поставок, чтобы помочь заменить импорт российской нефти, сообщает Reuters.

По данным агентства, Индия пообещала резко сократить закупки российской нефти после повышения американских тарифов. В марте 2025 года президент США Дональд Трамп ввёл 25-процентные пошлины на товары из стран, покупающих венесуэльскую нефть.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января Вашингтон начал фактически управлять правительством Каракаса и намерен контролировать нефтяную отрасль страны на неопределённый срок. Как отмечает Reuters, попытки перенаправить венесуэльскую нефть в Индию связаны со стремлением США сократить доходы России от экспорта нефти, которые, по оценке Вашингтона, используются для финансирования войны против Украины.

Источники агентства не уточнили, будет ли венесуэльская нефть поставляться через международных трейдеров или напрямую государственной нефтяной компанией Венесуэлы.

Два собеседника Reuters сообщили, что Индия в ближайшее время сократит импорт российской нефти до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки. По их данным, в январе объёмы составляли около 1,2 млн баррелей в сутки, в феврале ожидается снижение до 1 млн, а в марте — до 800 тыс. баррелей в сутки.

Другой источник отметил, что в перспективе импорт может сократиться до 500–600 тыс. баррелей в сутки, что, как ожидается, поможет Индии заключить торговое соглашение с США.