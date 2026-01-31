Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым прошли в «продуктивной и конструктивной» атмосфере.

По его словам, американская сторона воодушевлена итогами встречи. В переговорах, помимо самого Уиткоффа, приняли участие зять президента США Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент, а также куратор «Совета мира» Джон Грюнбаум.

«Мы воодушевлены этой встречей и тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту США за его ключевое лидерство в стремлении к прочному и устойчивому миру», — заявил Уиткофф.