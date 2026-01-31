Российскую верхушку ждёт судьба Слободана Милошевича — бывшего президента Сербии, осуждённого Международным трибуналом за военные преступления и умершего в тюрьме, заявил бывший командующий сепаратистов Донбасса и бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин).

Поводом стало недовольство согласием Москвы на так называемое «энергетическое перемирие» с Украиной до 1 февраля.

«На что рассчитывает наше руководство, я, честно говоря, не понимаю. На прощение? Его не будет. На примирение? Его не будет. Всё закончится, как с Милошевичем — теперь это уже совершенно очевидно», — заявил он.

Напомним, сам Стрелков отбывает наказание в России по делу об экстремизме и заочно приговорён судом в Гааге к пожизненному заключению по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.