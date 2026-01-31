Президент США Дональд Трамп, по неподтверждённым данным, мог быть должен около 96 млн долларов российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву — бывшему владельцу «Уралкалия» и президенту футбольного клуба «Монако». Об этом стало известно из переписки американского финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованной министерством юстиции США.

В сообщениях Эпштейна журналисту Майклу Уолфу от февраля 2019 года утверждается, что долг был связан с операциями на рынке недвижимости. По версии источника, в 2008 году Рыболовлев приобрёл объект у компании Трампа, что помог будущему президенту избежать проблем с обслуживанием кредита Deutsche Bank на сумму около 600 млн долларов.

Уолф в письмах отмечал, что сомнительные сделки сопровождали деловую карьеру Трампа на протяжении десятилетий, а его президентство лишь усилило внимание к этим эпизодам. При этом в опубликованных материалах нет информации о том, был ли предполагаемый долг когда-либо погашен.