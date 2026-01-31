После реставрации один из ангелов на фреске в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина приобрел портретное сходство с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Реставрацией занимался непрофессиональный реставратор, выполнявший работу добровольно, сообщает газета Corriere della Sera.

В интервью La Repubblica, которая первой обратила внимание на подозрительное сходство, сам реставратор заявил, что не планировал создавать такой образ. Однако сходство заметил даже настоятель церкви Даниэле Микелетти. Он подчеркнул, что не видит в этом ничего предосудительного: «Это метафора душ в чистилище. В церквях полно изображений, но это не значит, что все святые. Ангел с лицом Мелони не подразумевает, что она в чистилище или уже в раю».

Священнослужитель также пояснил, что фреска не представляет исторической ценности и была создана относительно недавно, поэтому реставрация не требовала согласования с учреждениями по охране культурного наследия.