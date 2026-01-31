В Китае против министра по чрезвычайным ситуациям Ван Сянси начато расследование, сообщает «Синьхуа».

Расследование проводится совместно Центральной комиссией по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая (ЦКПД) и Государственным надзорным комитетом.

Причиной проверки стали подозрения в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона.

Напомним, что 24 января в Китае объявили о начале расследований в отношении высокопоставленных военных. Под проверку попали заместитель председателя Центрального военного совета, генерал-полковник Чжан Юся, и начальник Объединенного штаба — фактически начальник генштаба — Лю Чжэньли.

75-летний Чжан Юся, являющийся также членом Политбюро ЦК КПК, и 61-летний Лю Чжэньли подозреваются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». В китайской практике эта формулировка чаще всего связана с коррупционными обвинениями. Санкцию на возбуждение дела против них дал Центральный комитет партии.