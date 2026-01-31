В Турции сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков и задержаний по 21 адресу в Стамбуле, Анкаре, а также в провинциях Мугла и Ялова. В ходе оперативных мероприятий были изъяты наркотики, оружие и боеприпасы.

Среди задержанных знаменитостей – Хасан Джан Кая, Юсуф Акташ, Эмирхан Чакал, Мазлум Актюрк, Мерт, Эрен Бюльбюль, Сыла Дюндар, Дёндю Шахин, Бурак Гюнгёр, Ахмет Джан Дюндар, Берджан Гювен, а также Фырат Яйлан.

Для ряда знаменитостей, находящихся за границей, также вынесены решения о задержании. В их число входят Энес Батур Сунгуртекин, Барыш Мурат Ягджы, Эдженаз Учэр, Кемаль Джан Парлак, Чагры Танер, Тургут Эким, Барбарос Дикмен, Ярен Аладжа и Ниса Бёлюкбашы.