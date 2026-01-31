Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек.

Удары были нанесены по объектам в северной и южной частях Газы, включая жилой дом в городе Газа и палатку в Хан-Юнисе. Среди жертв были две женщины и шестеро детей из двух разных семей.

Больница «Шифа» сообщила, что в результате удара в Газе погибли мать, трое детей и один из их родственников, при этом больница «Насер» сообщила, что в результате удара в палаточном лагере возник пожар, в результате которого погибли семеро, в том числе отец, трое его детей и трое внуков.