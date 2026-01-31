Американский предприниматель Илон Маск заявил, что осознавал риск того, что его переписку с финансистом Джеффри Эпштейн могут использовать для дискредитации. Об этом он написал в соцсети X, комментируя публикацию новых материалов по делу Эпштейна.

Маск отметил, что именно он настаивал на обнародовании так называемых файлов Эпштейна и приветствует их публикацию.

«Никто не настаивал на публикации файлов Эпштейна сильнее, чем я, и я рад, что это наконец произошло», — написал он.

По его словам, объем его переписки с финансистом был минимальным, а приглашения посетить остров Эпштейна или воспользоваться самолетом Lolita Express он ранее отклонял.

Предприниматель добавил, что для него важнее всего привлечение к ответственности лиц, совершавших тяжкие преступления совместно с Эпштейном, а не обсуждение второстепенных контактов.