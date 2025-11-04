В Балакенском районе задержаны трое мужчин, подозреваемых в похищении 17-летней девушки. Как сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД, среди задержанных — 50-летний Самир Рагимов, 26-летний Тогрул Самедли, ранее судимый, и 21-летний Нихат Гараев.

По данным следствия, Рагимов, вернувшийся из-за рубежа несколько дней назад, вместе с сообщниками похитил девушку с целью женитьбы. Потерпевшая была обнаружена сотрудниками полиции и передана родственникам.

По факту похищения возбуждено уголовное дело, ведется расследование.