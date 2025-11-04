С будущего года автомобили с электрическим двигателем в Азербайджане будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС).

Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, где обсуждался пакет государственного бюджета на 2026 год, передает АПА.

По словам Багирова, поступления по таможенной линии в основном формируются за счёт импортных операций:

«При импорте применяются таможенные тарифы, а основная часть доходов бюджета обеспечивается за счёт НДС. Электромобили также будут облагаться этим налогом. Несмотря на отмену льготы, она действовала более пяти лет».

Глава ГТК отметил, что в первые десять месяцев 2025 года в страну было импортировано около 1700 электромобилей, тогда как в 2024 году этот показатель достигал 3027 единиц.

«Это свидетельствует о снижении интереса общества к электромобилям. В то же время применение НДС может в определённой степени стимулировать развитие внутреннего производства электрических автомобилей», — подчеркнул Багиров.