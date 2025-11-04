Глава национальной энергетической компании Украины «Укрэнерго» Виталий Зайченко рекомендовал жителям страны изменить энергоповедение и сократить потребление электричества. В эфире телеканала ICTV он отметил, что вместо повышения температуры в домах до привычных 20–22 градусов украинцам стоит «надеть дополнительный свитер», чтобы помочь энергосистеме справиться с нагрузкой.

По словам Зайченко, именно бытовые потребители сегодня являются крупнейшими пользователями электроэнергии в стране.

Накануне, 3 ноября, Минобороны России заявило о нанесении группового удара ракетами «Кинжал» и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В «Укрэнерго» подтвердили, что после атак в ряде регионов возникли перебои с электроснабжением, наиболее сложная ситуация наблюдалась в Донецкой области.