Задержан Азер Исмаилов, совершивший мошенничество, разместив в социальных сетях объявление об организации льготных онлайн-курсов иностранных языков.

Как сообщает МВД, он разместил в социальных сетях своего аккаунта «iamzervacademy» объявление о том, что организует курсы по ценам, значительно ниже реальных. У обратившихся граждан он потребовал предоплату сразу за 3 месяца. Потерпевшие перевели на карту А. Исмаилова от 50 до 600 манатов. После того, как задержанный забрал деньги, он прекратил с ними связь.