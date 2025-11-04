Исламские страны проявляют интерес к азербайджанскому опыту в предотвращении браков между близкими родственниками.

Об этом заявила председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на пресс-конференции «Семья, женщины и дети в законодательстве Азербайджана», сообщает Report.

По ее словам, изменения, внесенные в законодательство с целью предотвращения браков между близкими родственниками, стали шагом к искоренению негативного обычая, имеющего тысячелетнюю историю:

«Мы гордимся этим достижением, поскольку подобные браки представляли серьезную угрозу здоровью людей, генетике будущих поколений и развитию общества в целом. Считаю, что эти изменения стали важным социальным прогрессом для азербайджанского общества и привлекли внимание других исламских стран, которые наблюдают за нашим опытом».

Мурадова отметила, что ряд стран, где действует исламское право, проявляют интерес к изучению азербайджанского опыта, проводят исследования и обсуждения, связанные с формированием соответствующего законодательства.

«Мы с удовольствием делимся опытом и ведем с ними обмен мнениями по этой теме. Думаю, это очень важный шаг для всего региона», — подчеркнула она.