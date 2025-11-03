Следующей потенциальной возможностью для переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным может стать саммит G20, который пройдёт в конце ноября в Йоханнесбурге.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб. По его словам, хотя признаков скорого прекращения огня или перемирия пока нет, «работа за кулисами будет продолжаться».

Стубб отметил, что на прошлой неделе обсудил ситуацию в Украине с президентами Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Ожидается, что лидеры этих стран встретятся с президентом США Дональдом Трампом, а затем Токаев проведёт переговоры с Владимиром Путиным в Москве.

Президент Финляндии подчеркнул, что его страна сохраняет прежний подход к конфликту — усиление военного и экономического давления на Россию, чтобы побудить её к переговорам.

«Если в ближайшие недели ситуация будет развиваться в ожидаемом русле, возможно, встреча Путина и Зеленского состоится именно на саммите G20 в Южной Африке», — заявил Стубб.