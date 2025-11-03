Украинский Покровск больше года сохраняет статус горячей точки. В СМИ появляется все больше сообщений о том, что российские войска все глубже продвигаются на покровском направлении. Кроме того, в Москве заявили о том, что в окружение попали 5,5 тыс. украинских бойцов. Данную информацию опровергло украинское командование и руководство страны.

О ситуации вокруг Покровска Донецкой области в интервью Minval Politika рассказал военный аналитик, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

— Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Россия сосредоточила основные силы на захвате Покровска и Мирнограда, снизив активность на направлении Константиновки. Что на данный момент там происходит, куда смогли просочиться военные РФ?

— Об окружении речь вовсе не идет. Физического окружения в его классическом понимании нет. Кольца нет. Это все выдумки Кремля и мы такое уже проходили. Если помните, в феврале текущего года Владимир Путин тоже утверждал, что в Курске находится большое число украинских военных в окружении, которых якобы Дональд Трамп просил не убивать. Тогда мы долго смеялись, потому что окружения никакого не было. Здесь точно так же.

— Ранее российская сторона говорила о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в окружение в этой зоне. Позже украинское командование опровергло эти утверждения. Сегодня же вновь сообщают о попадании в кольцо 5,5 тыс. украинских бойцов. Какова ситуация на данный момент? Если это действительно так, какие шансы у ВСУ?

— Да, ситуация сложная, близкая к окружению, «котел» практически закрылся, но там ширина «горловины» составляет порядка 5 км. То есть для физического окружения там не хватает участка в 5 км. По факту то, что российские беспилотники курсируют вперед-назад и передвигаться там уже практически невозможно, то есть вероятность быть пораженным дроном равняется практически 100%.

— Смогут ВСУ выбить оттуда российские войска? Что для этого нужно?

— По состоянию на сейчас специальные действия Украины заключаются в отправке сил специального назначения, десантников и Главного управления разведки в данном направлении. Их задача — не столько остановить российское наступление, сколько выиграть время.

— Бои за Покровск идут давно – более года. Каково значение города с точки зрения обороны?

— Задача украинского спецназа, хотя бы за счет своей экспертизы, знаний и опыта, остановить наступающие неподготовленные и непрофессиональные части России, и самое главное – выиграть немного времени. Выиграть, может быть, день, два, три или неделю для наших военных, которые находятся на дне этого «мешка», чтобы они могли выйти на безопасные позиции.

Хорошо было бы еще и сохранить имущество на несколько десятков миллионов долларов – вооружение, снаряды, разного вида технику, систему связи, чтобы по возможности все это вывезти. Речь идет о потере Покровска — скорее всего, неделя, может быть раньше.

К сожалению, остановить наступление российской армии не получается. Без захвата Покровска российская армия не может начать наступательные действия в направлении Славянска и Краматорска – это принципиально для них. Поэтому все усилия, в том числе и дополнительные силы даже с других фронтов, брошены сюда. Они стремятся продвинуться как можно быстрее. Покровск должен был пасть, по всем оценкам российских военных, еще в сентябре-октябре 2024 года, то есть 13 месяцев город стоит.

— Какова численность российских войск, которые сосредоточены на покровском направлении?

— Численность украинских военных там очень небольшая – всего примерно сотня человек. Эти люди физически не могут остановить группировку, которая, согласно разным оценкам, насчитывает около 100 тыс. человек. Все эти российские военные заняты захватом города Покровска.

По данным Генерального штаба Украины, в целом численность российских военнослужащих на украинских фронтах составляет порядка 712 тыс. человек.

— Погода ухудшается. Как этот фактор влияет на ситуацию?

— Погода действительно ухудшается. Особенно мешает, когда идет сильный дождь и дует ветер, а также наблюдается туман. В таких условиях затрудняется работа беспилотников как для нас, так и для россиян.

— Применяет ли РФ новую тактику?

— Они в наступлении, поэтому могут и без поддержки беспилотников идти небольшими пешими группами, тогда атаковать и выявлять их крайне тяжело.