Земля под ногами пузырится, воздух пахнет метаном, а ветер гонит над пустыней холодные волны пыли. Здесь, в нескольких километрах от Баку, кажется, что ты попал на Марс. Абсолютно космический пейзаж простирается на стыке Абшеронского и Гобустанского районов, особый оттенок которому придают бурлящие повсюду жерла грязевых вулканов. В получасе езды от столицы, находится Туристический комплекс грязевых вулканов, в центре которого возвышается футуристическое белое здание музея, словно из фантастического фильма про колонизацию новой планеты. Находясь тут и вправду открываешь для себя новый Абшерон — неизвестный, дикий, таящий в себе сотни тайн и легенд. Усиливают впечатления множество извилистых холмов и раскинувшиеся солончаки, усеянные небольшими трещинами.

Из-за отсутствия здесь мобильной связи и интернета хочешь сам того или нет, но постепенно сливаешься с природой, озирая взглядом гордо возвышающийся неподалеку вулкан Торагай. Он внесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший в мире грязевой вулкан. Его высота составляет 400 метров, а диаметр кратера — 150 метров. И он тут такой не один.

В Азербайджане находятся более половины всех грязевых вулканов планеты — около 400. Самые известные — в Гобустане, Локбатане и Шамахинском районе. Извержения происходят нечасто, но каждый раз — зрелище, напоминающее маленький апокалипсис. Посмотреть на них можно в Туристическом комплексе грязевых вулканов. Попасть туда несложно, достаточно купить билет у входа в комплекс. Для детей, членов семей шехидов, участников Карабахской войны вход бесплатный. Кстати, студентам при посещении Комплекса предоставляются особые скидки.

Несмотря на то, что комплекс был открыт относительно недавно, в июне прошлого года, он стал излюбленным местом у туристов. Об этом рассказал председатель правления Центра управления заповедниками Мурад Агабейли.

По его словам, за 9 месяцев текущего года на территории комплекса побывали почти 43 тыс. туристов 89% из которых – это иностранцы. Каждый, приезжающий посмотреть на вулканы, хочет взять с собой его частичку. Поэтому теперь на территории комплекса выставлены в продажу сувениры, изготовленные местными умельцами. Продают поделки, композиции из минеральных камней, собранных вокруг вулканов и даже вулканическую грязь, именуемую в научной среде брекчией. Эти сувениры стоят недорого и расходятся как горячие пирожки.

Магические камни грязевых вулканов

Поскольку сувениры, изготовлены из местных минералов, они обладают особой энергетикой, говорит гид комплекса Севиндж Гаджиева. Она отметила, что большой популярностью среди туристов пользуются камни, которые приносят удачу и счастье незамужним девушкам.

На территории комплекса грязевых вулканов то и дело находят множество разновидностей камней, среди которых аметист, горный кремень, эпидот, травертин, мрамор, кварц, малахит, бирюза и даже обсидиан, который называют камнем колдунов из-за поверий в его магические свойства. Кстати, представленный в качестве экспоната обсидиан был обломан в нескольких местах. Видно, кто-то прихватил с собой осколок магического камня.

Нарывы Земли

По словам гида, на планете встречаются три разновидности вулканов — магматические, грязевые и ледяные вулканы.

«Наши грязевые вулканы часто называют ложными вулканами. Считается, что сила извержения этих вулканов не такая мощная, однако перед тем, как извергнуться, грязевой вулкан издает мощный вой, земля просыпается и начинает содрогаться. Имеются подтвержденные случаи, когда сила землетрясения достигала 6 баллов. И только после этого происходит извержение вулкана. Потоки грязи выбрасываются на поверхность на высоту от 2 до 1000 метров, и сопровождаются всплеском огня. Температура пламени может достигать 1200-1400 градусов», — говорит гид.

По ее словам, расположенные в Азербайджане грязевые вулканы преимущественно находятся на территории Абшеронского полуострова. Образуются они тут неспроста — в составе почвы залежи нефти и газа, которые пытаются прорваться наружу, через мягкий глинистый слой. Каждый вулкан похож на Ватикан, поскольку имеет свою неповторимую структуру. В составе вулканической грязи были найдены до 100 различных микроэлементом и 30 минералов.

Продемонстрировав камни, найденные рядом с вулканами, гид указала на долину, усеянную небольшими холмами, бурлящими лужами и бугорками. Оказалось, что все это маленькие вулканчики. Гадждиева называет их «детским садом» грязевых вулканов, где самому старшему насчитывается около 5- 6 тыс. лет. Все они отличаются по своей структуре и разновидности. Первым на тропе оказался вулкан «Сальза». Красивое название посоветовали ни в коем случае не путать с соусом «Сальса». Вулкан «Сальза» — это геологический тип образования, из которого периодически извергаются грязь, газы, вода и иногда нефть. Оказалось, что в булькающем вулкане температура грязи не поднимается выше 18-20 градусов. Бурлит он лишь за счет постоянного выхода метана.

«Что бы не говорили ученые, у этих вулканов своя уникальная энергетика», — отмечает гид.

Она уверяет, что вулканы чувствуют настроение туристов. Если приходят позитивные люди, вулканы начинают активничать. А если окажется, что туристам скучно, то и вулканы особо не утруждаются. С момента открытия туристического комплекса число грязевых вулканов стало расти как на дрожжах. Гаджиева показывает на бугорки и небольшие холмы, которые должны в ближайшие время «проклюнуться». Это словно созревающие нарывы на поверхности земли. Все работники комплекса с нетерпением ждут рождения новых вулканов.

«В декабре прошлого года, когда мы пришли сюда работать, тут практически была равнина. Сегодня, гляньте, сколько их. Мы ждем, когда они прорвутся», — показывает гид.

Врата в преисподнюю

Расположенные вдоль туристической тропы другие конусообразные формы принадлежат к грифоновидной форме сопки грязевых вулканов. Туристы то и дело норовят взобраться на них. Однако подниматься на вулканы запрещено по нескольким причинам. Во-первых, люди разрушают уникальную форму грязевых вулканов, формировавшуюся тысячилетиями. Во-вторых, туристы могут провалиться в жерло. Сам по себе вулкан не опасен, но есть одно «но». Во время бурления может образоваться вакуум, который способен засосать человека внутрь. По местным поверьям, древнегреческий бог подземного царства Аид называл такие вулканы вратами в преисподнюю. Частично в этом есть и доля правды, поскольку глубина абшеронских вулканов достигает 16 километров. Если человек провалится внутрь, вытащить его оттуда уже будет невозможно.

Самый богатый вулкан в мире

Следуя по тропе, гид привел всю группу туристов к очередному вулкану.

«Это самый богатый вулкан в мире. Внутри лежат сотни мобильных телефонов на сотни тысяч манатов, кошельки, очки и нескончаемое количество обуви. Это не передать словами. Туристы подходят к нему, чтобы хорошенько разглядеть его и роняют сюда свои айфоны», — презентует Гаджиева, одновременно предостерегая нас от потери.

Но вулканы богаты не только этим. В народе считается, что вулканическая грязь очень полезна для кожи. Чтобы изучить состав и структуру одного вулкана, нужно финансирование в размере 400 тыс.-500 тыс. манатов. И только после этого можно уверенно говорить о пользе того или иного грязевого вулкана против определенных видов кожных заболеваний, в химической промышленности, фармакологии и т.д. Поэтому, не имея на руках результатов лабораторных исследований, никому не советуют мазаться магматической грязью.

На территории комплекса есть еще несколько развлечений. Туристическая тропа тут проложена таким образом, что ведет прямиком в другой палеонтологический музей. Местной достопримечательностью является скелет Бинагадинского носорога. Это вымерший вид носорогов, живших во второй половине последнего ледникового периода. Относительно полный скелет этого животного был обнаружен в 1938 году на месторождении битумов, к юго-востоку от селения Бинагади. Там же представлены кости знаменитого льва из советского фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» и других животных.

Завершить свою запоминающую экскурсию можно в местном ресторане с видом на вулканическую долину.