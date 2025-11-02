Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил ТАСС, что жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро находится в опасности, и напомнил о многочисленных примерах охоты на лидеров стран, неудобных для Вашингтона.

«Самая большая опасность [угрожает] жизни президента Венесуэлы. Его объявили наркоторговцем, за него дали премию $1 млн, и на него начинается охота. Это очень серьезно. Мы знаем много примеров подобного рода действий США в отношении лидеров тех стран, которые им неудобны», — отметил Степашин.

Он также подчеркнул высокую вероятность военного конфликта между США и Венесуэлой.