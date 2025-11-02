Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что устоявшиеся представления армян о Турции и Азербайджане были сформированы под влиянием советской пропаганды.

«Когда мы говорим: “Турок никогда не меняется”, в Турции говорят то же самое об армянах. Когда мы говорим: “Как мы можем доверять Азербайджану?”, они говорят то же самое об армянах. Когда мы говорим: “Мы ничему не научились у истории”, они говорят: “Вы ничему не научились у истории, если хотите мира с армянами”», — отметил Пашинян.

По словам премьер-министра, армянское общество должно «освободиться от мировоззрения, сформированного для нас агентами КГБ».