В честь пятой годовщины Великой Победы Азербайджана в Отечественной войне в Баку открылся традиционный благотворительный «Забег Победы», организованный Министерством молодежи и спорта, Операционной компанией «Бакинское городское кольцо» и Федерацией лёгкой атлетики Азербайджана.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана и минуты молчания в память о шехидах Отечественной войны, сообщает «Азертадж».

Забег стартовал в Приморском национальном парке, у фонтана «Семь красавиц». Участники должны преодолеть дистанцию длиной 10 километров.

В рамках мероприятия организованы развлекательные и спортивные активности. Все участники, успешно завершившие дистанцию, получат памятные медали, а победителей ожидают специальные призы.

Собранные в ходе забега средства будут направлены в фонд YAŞAT, оказывающий помощь семьям шехидов и ветеранам войны. Традиция проведения «Забега Победы» была заложена в 2021 году.