С момента смены власти в Сирии 8 декабря 2024 года около 550 тысяч сирийских беженцев добровольно вернулись на родину из Турции.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая во время визита в приграничную провинцию Килис, сообщает АЗЕРТАДЖ.

По словам министра, с 2016 года из Турции в Сирию вернулись уже 1 миллион 290 тысяч человек.

«Наш главный приоритет — обеспечить достойное и безопасное возвращение наших сирийских братьев», — отметил Ерликая.

Он подчеркнул, что с самого начала сирийского конфликта Турция руководствовалась гуманистическими принципами и уважением к правам беженцев.

«Подход Анкары к вопросу нелегальной миграции стал примером для всего мира», — добавил министр.