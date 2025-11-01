Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке страны к возобновлению ядерных испытаний — впервые за 33 года. «Вы узнаете об этом очень скоро, но мы собираемся провести кое-какие испытания», — заявил он журналистам на борту президентского самолета Air Force One, передает ТРТ.

На уточняющий вопрос о подземных взрывах Трамп ответил уклончиво: «Другие страны делают это. Если они собираются — значит, и мы будем делать, окей?»

В четверг глава Белого дома поручил военным немедленно начать подготовку к проведению ядерных тестов. По мнению аналитиков, этот шаг является сигналом Китаю и России, которых США рассматривают как главных конкурентов в сфере ядерных технологий.

При этом Трамп не уточнил, идет ли речь о реальных испытаниях ядерных боеприпасов, которые может провести Национальное управление по ядерной безопасности, или же о тестировании систем доставки ядерного оружия.

Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя решение президента во время визита в Малайзию, назвал его «ответственным шагом» для укрепления системы ядерного сдерживания. По его словам, Пентагон будет тесно сотрудничать с Министерством энергетики.

Последний раз ядерные испытания в мире проводила КНДР в 2017 году, и с тех пор ни одна другая страна официально не объявляла о подобных действиях.

Тем временем в Конгрессе США уже возникло сопротивление. Конгрессвумен от Невады Дина Тайтус внесла законопроект, запрещающий выделение средств на любые ядерные взрывы.

По ее словам, возвращение к испытаниям может спровоцировать Россию и Китай на ответные шаги и подвергнуть жителей Невады риску радиации и экологического загрязнения.