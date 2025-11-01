С 2026 года ежемесячная стоимость трудового патента для мигрантов в Москве увеличится с 8,9 до 10 тысяч рублей. Такое решение принято в субботу на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, 31 октября профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассмотрела законопроект «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения». Одним из пунктов документа предусматривалось повышение платы за трудовые патенты для иностранных граждан.

Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Дарья Мурченко пояснила, что ежегодная корректировка регионального коэффициента позволяет учитывать рост средней заработной платы в Москве:

«В 2026 году предлагается установить коэффициент так, чтобы стоимость патента выросла с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц».

По ее словам, увеличение стоимости трудового патента будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан.