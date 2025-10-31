Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью из-за угрозы со стороны США.

Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на конфиденциальные документы.

Согласно документам, Мадуро запросил у России ракеты, радары и модернизированные самолеты. Письмо российскому лидеру было направлено в связи с наращиванием сил США в Карибском регионе.

По данным издания, венесуэльский лидер также обратился за помощью к Китаю и Ирану, отметив, что его страна нуждается в военной помощи и снаряжении. В частности, председателю КНР Си Цзиньпину было направлено письмо с просьбой о «расширении военного сотрудничества».