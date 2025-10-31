Гражданин Азербайджана Мехтиев Самир Салах оглы экстрадирован из Грузии.

Как сообщили в Генпрокуратуре, по уголовному делу, расследуемому Имишлинским РОП, Мехтиева был объявлен в международный розыск после предъявления обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем значительный ущерб.

В связи с этим против него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и объявлен международный розыск.

Самир Мехтиев был задержан на территории Грузии и доставлен в Азербайджан в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.