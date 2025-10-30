Американский миллиардер Илон Маск несколько раз посещал Россию инкогнито. Об этом в интервью ТАСС рассказал отец предпринимателя Эррол Маск.

«Да, он был здесь. И он ещё приедет. Я скажу ему, чтобы приезжал чаще. Очевидно, он очень важная фигура. Когда он посещает определённые страны, ему приходится делать это либо скрытно, либо открыто. Есть вероятность, что он уже несколько раз бывал здесь инкогнито. Нам стоит организовать несколько публичных визитов — мы с ним это обсудим», — отметил Эррол Маск.