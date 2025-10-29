Глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян сообщил, что между Ереваном и Баку продолжаются активные контакты по всем ключевым направлениям. Он отметил, что темпы переговоров «неплохие».

По словам Арутюняна, обсуждаются вопросы демаркации границы, безопасности, а также внешнеполитические темы. Результаты встреч постепенно становятся публичными — одним из примеров он назвал снятие Азербайджаном запрета на перевозку армянских грузов. Главной целью переговоров остаётся подписание мирного договора между странами.