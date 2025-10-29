Президент США Дональд Трамп заявил, что именно его вмешательство позволило остановить вооружённый конфликт между Индией и Пакистаном. По его словам, он лично позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди и пакистанскому руководству, когда напряжённость между двумя странами достигла пика.

«Я сказал Моди: «Мы не можем заключать торговое соглашение, если вы начинаете войну с Пакистаном». Потом позвонил в Пакистан и предупредил, что США не будут вести с ними торговлю, пока они воюют с Индией. Вы ведь две ядерные державы», — рассказал Трамп во время выступления.

По словам политика, оба лидера поначалу настаивали на своём, однако вскоре пошли на деэскалацию. «Моди выглядит очень добродушным человеком, почти как отец, каким его хотелось бы видеть. Но он убийца, он очень жестокий. А через два дня они позвонили и сказали: “Мы всё поняли”», — сказал Трамп.

Он также добавил, что нынешний президент США Джо Байден, по его мнению, не смог бы добиться подобного результата.