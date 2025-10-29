Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён подарил президенту США Дональду Трампу позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла, а также высшую государственную награду страны — орден «Мугунхва».

Как сообщили в администрации южнокорейского лидера, орден «Мугунхва» вручается президентам Республики Корея и иностранным главам государств за «выдающиеся заслуги в деле укрепления государства, обеспечения мира и процветания народов». Награда также может быть вручена супругам иностранных лидеров. Дональд Трамп стал первым президентом США, удостоенным этой почести.

Подаренная корона представляет собой позолоченную копию «Золотой короны из Чхонмачона». Оригинал хранится в Национальном музее города Кёнджу. Южнокорейские издания ранее отмечали, что выбор именно такого подарка соответствует эстетическим предпочтениям Трампа.