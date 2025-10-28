Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил важную роль Азербайджана в углублении взаимодействия между странами-членами организации ОЭС.

Выступая на 4-м совещании министров внутренних дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране, президент Ирана отметил, что недавний саммит ОЭС в Ханкенди стал ярким примером растущей решимости государств региона укреплять партнерство и совместно работать над обеспечением устойчивого развития и безопасности, пишет Mehr.

Президент подчеркнул важность совместных усилий в таких сферах, как управление границами, борьба с нелегальной миграцией, торговлей людьми, контрабандой наркотиков, терроризмом и организованной преступностью.

Также Пезешкиан отметил важность сотрудничества судебных органов стран ОЭС, подчеркнув, что регион сталкивается с внешними вмешательствами и угрозами.