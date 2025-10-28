Россия сообщила о проведении тестов межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Впервые президент Владимир Путин заявил о разработке ракеты с ядерным двигателем в 2018 году. Глава российского генштаба Валерий Герасимов, отчитываясь перед главой государства, отметил, что ракета за 15 часов в воздухе преодолела 14 тыс. км. По его словам, это «не предел». Кроме того, Герасимов указал, что технические характеристики «Буревестника» дают повод утверждать о применении данного вооружения с высокой точностью по высокозащищенным объектам. На испытания российской ракеты отреагировал президент США Дональд Трамп.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 тыс. миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка — нам не нужно стрелять на такие расстояния», — заявил он.

Также американский лидер посчитал неуместным заявления российского коллеги. По его мнению, Путину следовало бы задуматься об окончании войны, а не испытывать ракеты.

К слову, президент РФ сделал заявление о тестировании вооружения в период обсуждения возможной передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk, дальность которых составляет более 1 500 км.

В РФ «Буревестник» называют «уникальной разработкой».

В чем заключается ее уникальность? Какую реальную угрозу несет в себе этот вид вооружения? Как на фоне всего происходящего будет продвигаться диалог между Вашингтоном и Москвой? На эти и другие вопросы в беседе с Minval Politika ответил эксперт Тамерлан Вагабов.

Отметим, что Вагабов в разные годы занимал пост советника главы МВД Украины, главы Офиса реформ МВД Украины (2021-2022гг), должности в Министерстве обороны Украины, Госконцерне Укробронпром, МИДе, МВД и Министерстве экономики Азербайджана, координатора антитеррористического проекта Генерального секретариата Интерпола во Франции (2005- 2006гг).

«Уникальность “Буревестника” заключается в ядерном двигателе, обеспечивающем практически неограниченную дальность полета от 10 000 до 20 000 км. Ракета способна маневрировать, обходя системы ПВО, и нести ядерный заряд, что делает ее сложной для перехвата», — сказал он.

Однако, по его словам, предыдущие тесты показывали технические проблемы, включая аварии: «Это и отличает ее от традиционных крылатых ракет».

Говоря о реальной угрозе, Вагабов указал на потенциал глобального ядерного удара без дозаправки, что существенно усложняет оборону.

«Ракета может загрязнять атмосферу радиацией при полете, создавая “летающий Чернобыль”. Важность США здесь в их передовых системах обнаружения и перехвата, которые минимизируют риски, подчеркивая лидерство Вашингтона в ядерной безопасности», — сказал эксперт.

Касательно того, как дальше будет складываться диалог между Москвой и Вашингтоном на фоне высказанных заявлений, собеседник отметил, что контакты между сторонами «застопорятся из-за эскалации».

«Трамп, напомнив о подводной лодке США у берегов России, подчеркнул важность американской мощи для сдерживания. Это может привести к новым санкциям, но Трамп как ключевой игрок может инициировать переговоры, фокусируясь на деэскалации в Украине для глобальной стабильности», — считает Вагабов.

Также эксперт ответил на вопрос относительно имеющихся сведений о точности и других технических параметрах данного вооружения, кроме российских.

«Нероссийские источники, такие как НАТО и ряд экспертов, оценивают дальность в 10-20 тыс. км, но точность остается неясной, которая заявлена как “гарантированная”, но без независимых подтверждений. Предыдущие тесты фиксировали сбои, включая взрывы. Американские аналитики отмечают высокую маневренность, но сомневаются в надежности электроники и систем наведения», — указал он.

Кроме того, эксперт поделился мнением по поводу того, как испытания с «Буревестником» могут повлиять на решение США относительно поставок ракет Tomahawk Киеву.

«Испытания “Буревестника” усиливают ядерное запугивание, но вряд ли напрямую повлияют на поставки Tomahawk Украине, так как США фокусируются на поддержке Киева. Важность Трампа в том, что его критика тестов может ускорить решения о помощи, подчеркивая американское лидерство в противодействии российским угрозам и стабилизации региона», — заключил Вагабов.