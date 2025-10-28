Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Такаити Санаэ подписали в Вашингтоне соглашение, провозглашающее начало «нового золотого века» двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ предусматривает укрепление экономического партнерства, развитие совместных стратегических инвестиций и расширение сотрудничества в сфере технологий и энергетики.

«Это соглашение поможет обеим странам усилить экономическую безопасность, ускорить рост и внести вклад в глобальное процветание», — говорится в заявлении американской администрации.

Лидеры также поручили профильным министрам и секретарям подготовить конкретные шаги для реализации инициатив «золотого века» американо-японского альянса.

Помимо этого, Вашингтон и Токио подписали рамочную программу по обеспечению стабильных поставок критически важных полезных ископаемых и редкоземельных металлов, включая совместные проекты по их добыче и переработке.