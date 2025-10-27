После завершения армяно-азербайджанского конфликта и начала подготовки обществ обеих стран к миру в Армении всё ещё сохраняются реваншистские настроения, что вызывает обеспокоенность в контексте хрупкого процесса нормализации. На этом фоне внимание привлекают и внутренние политические процессы в Ереване, где усиливается давление на премьер-министра Никола Пашиняна со стороны оппозиции. Одновременно обсуждаются возможные политико-правовые договорённости между сторонами, которые могли бы стать частью более широкой повестки по урегулированию отношений между Баку и Ереваном. Minval Politika обратился к политологу Орхану Йолчиеву с просьбой прокомментировать текущие процессы в армяно-азербайджанских отношениях.

— Азербайджан и Армения начали готовить общество к миру, однако в Армении сохраняются реваншистские силы. Может ли этот фактор сорвать процесс нормализации и как, по-вашему, должен реагировать Баку, чтобы не допустить дестабилизации?

— Встреча представителей гражданского общества и экспертов из Азербайджана и Армении, безусловно, позитивный и важный шаг в истории взаимоотношений наших стран и всего Южного Кавказа. Одной из ключевых проблем сегодня остаётся формирование мер доверия между народами. На протяжении более чем 30 лет в армянском обществе целенаправленно насаждалась политика ненависти по этническому признаку, неприятие всего азербайджанского и тюркского. Именно это стало серьёзным препятствием на пути к взаимопониманию.

Несмотря на это, Азербайджан сделал шаг навстречу, что свидетельствует: наша цель — не оставить договорённости от 8 августа на бумаге, а добиться их практической реализации. Этот шаг полностью соответствует одному из пунктов мирной повестки, формированию доверительных мер между народами.

В то же время очевидно, что существуют определённые силы, выступающие против процесса нормализации. Именно они ранее ввергли Южный Кавказ в хаос. Эти круги имеют опору и в Армении, в основном среди представителей старшего поколения. Однако, согласно последним данным, значительная часть армянской молодёжи ориентирована на Запад, тогда как около 28% населения по-прежнему поддерживают укрепление связей с Россией. Учитывая, что реваншистские силы связаны с пророссийским направлением, можно ожидать их попыток дестабилизировать ситуацию и нанести ущерб процессу нормализации, особенно в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в июне следующего года.

— Если в Армении всё же произойдёт попытка свержения Пашиняна, какова, на ваш взгляд, будет реакция Азербайджана и Турции? Попытаются ли они удержать регион от новой эскалации — или займут выжидательную позицию?

— Срыв процесса нормализации, даже если теоретически к власти в Армении придут реваншистские силы, прежде всего нанесёт удар именно по Еревану. В этом случае страна вновь окажется за бортом всех ключевых процессов, происходящих на Южном Кавказе. Поэтому главная задача правительства Никола Пашиняна сегодня — работа с обществом, его оздоровление от деструктивных и реваншистских элементов. После Второй Карабахской войны в Армении наблюдается определённый регресс и состояние замкнутости, что усиливает внутреннюю нестабильность. Власти должны сосредоточиться на том, чтобы Армения перестала быть инструментом в руках третьих стран. Если Ереван действительно хочет существовать как независимый субъект международного права, ему необходимо выстраивать взвешенную стратегию, направленную на установление мира и добрососедства с Азербайджаном и Турцией, без этого страна просто не сможет выжить.

Показателен и недавний шаг Азербайджана, снятие ограничений на транзит грузов в Армению. Это важный и символичный жест, демонстрирующий приверженность Баку мирной повестке, стремлению к стабильности и открытию коммуникаций. Армении стоит сделать из этого соответствующие выводы, ведь происходящее имеет историческое значение.

Если же процесс нормализации будет сорван, последствия окажутся крайне пагубными именно для самой Армении. Сегодня политическая повестка на Южном Кавказе во многом формируется Баку, который действует скоординированно с Турцией. Более того, между сторонами, Азербайджаном, Арменией и Турцией, уже начались контакты по ряду аналитических и экспертных направлений: встреча в Ереване сопровождалась параллельными обсуждениями в Стамбуле. Это свидетельствует о начале трёхсторонней координации усилий по укреплению мира.

Азербайджан и Турция, безусловно, будут стремиться удержать регион от новой эскалации. Сегодня главная цель, установить мир и стабильность, и большинство крупных международных акторов с этим согласны. Даже те силы, что ранее выступали против, теперь понимают: противодействие миру между Азербайджаном и Арменией обернётся разрушительными последствиями не только для региона, но и в более широком контексте.

Реваншистские настроения подпитываются в основном маргинальными группами, связанными с церковью и диаспорой. Для них — карабахский конфликт долгие годы был инструментом влияния и источником выгоды, поэтому они не готовы смириться с окончанием этой эпохи. Однако мир меняется. Страны, ранее проводившие деструктивную политику, такие как Франция или Иран, сегодня также пересматривают свои подходы. По сути, все ключевые международные игроки, включая США и ЕС, признают: мирная повестка на Южном Кавказе формируется Баку, и она основана на стремлении к стабильности, миру и процветанию региона.

— Армения добивается возвращения задержанных лиц. Считаете ли вы возможным, что Баку может рассмотреть этот вопрос в рамках более широкой договорённости — например, в обмен на передачу Азербайджану Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, против которых возбуждены уголовные дела и которые объявлены в розыск у нас? И допустим ли подобный сценарий с точки зрения реальной политики, учитывая, что оба экс-президента создают серьёзные проблемы Николу Пашиняну внутри страны?

— Пока продолжается следствие, следует дождаться его итогов и решения суда в отношении обвиняемых лиц. Однако уже сейчас можно сказать, что у следствия имеется обширная информация о преступлениях, совершённых как Робертом Кочаряном, так и Сержем Саргсяном, а также членами их окружения. Речь идёт о преступлениях против гражданских и военных лиц в период их правления, в том числе против азербайджанского населения.

С учётом этого вполне вероятно, что оба бывших президента также предстанут перед судом. При этом, осознавая возможные последствия, Кочарян и Саргсян, а также их сторонники будут предпринимать активные шаги, чтобы осложнить политическую ситуацию и создать давление на Никола Пашиняна до предстоящих выборов. Карабахский клан сегодня пытается вернуть себе власть не столько из стремления к управлению страной, сколько из страха перед неизбежной ответственностью за содеянное.

И Кочарян, и Саргсян совершили немало преступлений, в том числе против самого армянского народа. Поэтому возбуждение против них уголовных дел, лишь вопрос времени. И кульминацией справедливости, безусловно, станет тот момент, когда оба этих бывших президента предстанут перед судом в Баку.