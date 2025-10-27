Президент США Дональд Трамп на борту самолёта из Куала-Лумпура в Токио заявил, что не имеет отношения к инициативе использования замороженных активов России для финансирования обороны Украины.

«С этим вопросом вы должны обратиться к Европейский союз, — сказал он. — Я к этому не имею отношения. Это дело ЕС», — добавил он.

Напомним, на саммите ЕС 23 октября в Брюсселе участники не смогли достичь согласия по предложению задействовать активы России, замороженные в рамках санкций, для выдачи Украине крупного займа.