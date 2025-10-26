Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии предложил Соединённым Штатам посредничество в урегулировании ситуации вокруг Венесуэлы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра, передаёт агентство Reuters.

По информации источника, Лула да Силва подчеркнул, что Латинская Америка является «регионом мира», и выразил готовность содействовать мирному диалогу между сторонами.

Встреча лидеров прошла в дружественной атмосфере и затронула, помимо венесуэльского вопроса, темы региональной стабильности и экономического сотрудничества между США и странами Южной Америки.