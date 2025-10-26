Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что руководство США уже проинформировано об испытаниях ракеты «Буревестник».

По его словам, российская делегация в США старается донести до Вашингтона бессмысленность давления на Москву, поскольку подобные шаги не оказывают ожидаемого эффекта.

Дмитриев также подчеркнул, что российская экономика находится в очень хорошем состоянии, несмотря на внешнее давление и санкции.