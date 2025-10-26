Президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, ядерные силы России остаются одними из мощнейших в мире.

Глава государства подчеркнул, что российский ядерный щит доказал свою надёжность. Он поручил определить, к какому классу относится крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, а также определить возможные способы её применения. Кроме того, президент распорядился начать подготовку инфраструктуры для размещения ракеты в вооружённых силах РФ.

«На этой неделе российские вооружённые силы провели тренировку стратегических наступательных сил, во время которой осуществлены учебно-боевые пуски всех трёх компонентов стратегических ядерных сил РФ, а также испытания перспективных образцов вооружения», — добавил Путин.