Посольство Израиля в Азербайджане отметило важность музыки как силы, способной укреплять связи между народами, культурами и странами. Об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсети Х, приуроченной к Бакинскому джазовому фестивалю 2025 года.

В сообщении отмечается, что посольство с радостью продолжает культурный обмен и поддерживает проведение фестиваля:

«Вечер открытия запомнился великолепным выступлением трио Yogev Shetrit из Израиля, представляющим богатый синтез джаза и ритмов Ближнего Востока».

Бакинский джазовый фестиваль традиционно объединяет исполнителей и любителей джаза из разных стран, способствуя развитию культурных связей и музыкального диалога между народами.