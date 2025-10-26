Посольство Израиля в Азербайджане отметило важность музыки как силы, способной укреплять связи между народами, культурами и странами. Об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсети Х, приуроченной к Бакинскому джазовому фестивалю 2025 года.
В сообщении отмечается, что посольство с радостью продолжает культурный обмен и поддерживает проведение фестиваля:
«Вечер открытия запомнился великолепным выступлением трио Yogev Shetrit из Израиля, представляющим богатый синтез джаза и ритмов Ближнего Востока».
Бакинский джазовый фестиваль традиционно объединяет исполнителей и любителей джаза из разных стран, способствуя развитию культурных связей и музыкального диалога между народами.
🇮🇱🎶🇦🇿
İsrailin Azərbaycandakı Səfirliyi mədəni mübadiləni davam etdirməkdən və Bakı Caz Festivalı 2025-i dəstəkləməkdən məmnunluq duyur.
Açılış axşamı İsraildən gəlmiş Yogev Shetrit Trio qrupunun caz və Yaxın Şərq ritmlərinin zəngin sintezindən ibarət möhtəşəm çıxışı ilə yadda… pic.twitter.com/AomJPiuQ4g
— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) October 26, 2025