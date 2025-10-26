Президент США Дональд Трамп заявил, что любит участвовать в прекращении войн, но не рассматривает это как хобби, потому что этот процесс гораздо важнее.

«Я не забуду тот день, когда мы созвонились с лидерами Таиланда и Камбоджи, это была одна из первых войн, в разрешении которой я участвовал. Мне понравилось это делать. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного серьёзнее, чем хобби, но я в этом хорош и люблю это делать», — сказал Трамп в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН, где Таиланд и Камбоджа подписали совместную декларацию, названную президентом США «мирной сделкой».

Трамп также отметил: «ООН должна заниматься этим, но она этого не делает». Он вспомнил случай на Генеральной Ассамблее ООН, когда у него выключился телесуфлер и возникли неполадки с эскалатором.

