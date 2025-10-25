Благодаря дипломатическим усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается процесс «развязывания узелков» между Баку и Москвой. В России на свободу вышел Юсиф Халилов, предприниматель и глава азербайджанской диаспоры Воронежа. Он, напомним, был арестован в Воронеже ещё в августе по обвинению в даче взятки. И вот теперь Халилов на свободе.

Напомним предысторию. 25 декабря 2024 года российская ПВО в окрестностях Грозного сбила азербайджанский гражданский самолёт. Именно эта трагедия дала старт заметному охлаждению отношений Москвы и Баку. Частью этого процесса, который Владимир Путин потом назвал «кризисом эмоций», было и давление на азербайджанскую диаспору в РФ.

Как уже неоднократно отмечалось, арест главы местной диаспоры в российских реалиях — это из ряда вон выходящее событие. Как правило, глава диаспоры не просто обладает авторитетом среди своих соотечественников. С ним решают вопросы местные власти, с которыми у него обязательно хорошие связи. И если такого человека задерживают — это не столько криминал, сколько политика. Именно в этом контексте эксперты рассматривали и рассматривают арест Халилова.

И вот теперь Халилов на свободе. А это значит, что дипломатические усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева приносят свои плоды.

Напомним: 9 октября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу на полях саммита СНГ в Душанбе. Накануне состоялся телефонный разговор Алиева и Путина — по инициативе российской стороны. В официальных релизах и съёмках встречи вопрос азербайджанской диаспоры в РФ как бы не поднимался. Но, как показывают поступающие новости, ситуация здесь меняется коренным образом.

А это уже позволяет приоткрыть завесу над конфиденциальной дипломатией. Президент Азербайджана не просто провёл переговоры и сделал важный шаг к нормализации отношений Баку и Москвы, снижению взаимной напряжённости и возвращению ситуации в нормальное конструктивное русло. Нашей стране благодаря продуманной дипломатии Ильхама Алиева удалось отстоять в этом процессе свои позиции. Пресса, в том числе Minval Politika, уже подробно рассказывала о том, что в ходе встречи в Душанбе президент России принёс извинения за сбитый самолёт, пообещал выплатить компенсации, на чём с самого начала настаивал Азербайджан, провести расследование катастрофы и наказать виновных. Теперь же, как показывает практика, разблокируется ситуация и по ещё одному деликатному и болезненному вопросу — положению азербайджанской диаспоры в России.

А это уже даёт основание если и не подвести итоги, то, во всяком случае, сделать определённые выводы. Дипломатию не зря называют искусством нюансов. Да, здесь ценится умение сглаживать углы, развязывать узелки и, возможно, даже иногда обходить «подводные камни». Но первой задачей дипломатии, особенно дипломатии высшего уровня, остаётся отстаивание интересов своей страны. Что и продемонстрировал в очередной раз президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Более того, эта ситуация показала, что Алиев — президент каждого азербайджанца, где бы тот ни находился. Азербайджан в его лице неизменно остаётся рядом со своими гражданами и всегда готов отстаивать их права и достоинство.