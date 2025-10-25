Президент США Дональд Трамп может присвоить свое имя новому бальному залу в Белом доме, строительство которого оценивается в $300 млн. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в администрации.

По информации издания, среди сотрудников Белого дома уже неофициально используется название «Бальный зал президента Дональда Трампа». Ожидается, что именно оно может стать официальным.

Сам Трамп пока публично не объявлял, как планирует назвать новый зал. Однако источники отмечают, что для него характерна практика давать свое имя различным объектам и проектам, что делает подобный шаг вполне вероятным.