В России пополнен очередной список «иностранных агентов». Среди новых имён — азербайджанский политолог и востоковед Руслан Сулейманов.

Когда-то он работал в крупнейшем государственном агентстве ТАСС, писал аналитические тексты о Ближнем Востоке, но после 24 февраля 2022 года ушёл в знак протеста против войны. Теперь его фамилия появилась в печально известном реестре Минюста.

Редакция Minval Politika неоднократно обращалась к Руслану Сулейманову за экспертными комментариями. На этот раз мы связались с ним, чтобы поинтересоваться, как он узнал о включении в список иноагентов и как оценивает решение Минюста России.

«Я узнал об этом, наверное, так же, как и все остальные иноагенты, — из телеграм-каналов. Начинаются сообщения, знакомые начинают пересылать, и вот так ты и узнаешь. Специального уведомления от Минюста для этого не требуется», — рассказывает Руслан Сулейманов.

«Чем руководствовался Минюст? Не знаю. Его логика меня, честно говоря, не интересует. Я понимаю, что единственная причина, по которой меня признали, это моя позиция относительно войны в Украине, которую я осудил сразу же, 24 февраля, осудив российское вторжение. Ну и, конечно, то, что я критикую российские власти за их политику на Ближнем Востоке и не только там. В целом я не являюсь сторонником российских властей. Думаю, в сегодняшней России этого уже достаточно, чтобы признать человека иноагентом и даже больше», — заявил востоковед.

Напомним, что отец Руслана Сулейманова — азербайджанец, а мать родом из Иркутска. С 2017 по 2022 год он работал в агентстве ТАСС, однако после начала российского вторжения в Украину покинул агентство в знак протеста.

В настоящее время Сулейманов сотрудничает с Азербайджанской дипломатической академией (ADA) и является внештатным научным сотрудником Института развития и дипломатии. Он также ведёт авторский канал «Paxlava Production» и публикует аналитические материалы об Азербайджане и его взаимодействии с региональными и глобальными игроками.