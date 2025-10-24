Для улучшения движения автобусов из Сумгайыта, Хырдалана и поселка Масазыр в направлении Баку на участке от Масазырского круга организована специальная автобусная полоса.

Как сообщает агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), новая линия соединена с уже действующей выделенной полосой на трассе Баку–Сумгайыт, что позволило автобусам двигаться без задержек и сократить время в пути.

По этой полосе ежедневно курсируют 130 автобусов по 10 маршрутам, совершающих около 650 рейсов, перевозя до 40 тысяч пассажиров. Всего из Хырдалана и Масазыра в столицу ежедневно прибывает до 170 тысяч человек.

Кроме того, расширена выделенная полоса на проспекте Тбилиси — от круга «20 Января» до улицы Абдулвахаба Саламзаде. Здесь ежедневно проходят 75 автобусов по 5 маршрутам, обеспечивая перевозку до 35 тысяч пассажиров без задержек в пробках.