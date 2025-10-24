В Тбилиси на сцене театра оперы и балета состоялся пятый форум «Шёлковый путь». Мероприятие прошло под патронажем премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 22–23 октября и собрало ряд ведущих политиков, представителей бизнеса и международных организаций. Открытие форума прошло в формате высокоуровневой дискуссии с участием глав правительств региональных стран: премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Форум «Тбилиси — Шёлковый путь» проводится с 2015 года, каждые два года. За это время он зарекомендовал себя как международная платформа для диалога между правительствами и площадка для двусторонних и многосторонних встреч представителей бизнеса и организаций.

Как и в прошлые годы, форум отличается широкой представительностью и охватом различных отраслей, собрав более 2300 делегатов из более чем 70 стран. Среди участников — главы и вице-премьеры стран региона, министры отраслей из других стран, руководители ведущих мировых компаний, международные эксперты, представители дипломатических миссий в Грузии, а также сотрудники организаций, таких как ООН, Всемирный банк, Азиатский банк развития и Организация Черноморского экономического сотрудничества (BSEC).

Открывая пятый форум, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что стратегическое географическое положение страны усиливается проактивной внешней политикой правительства.

«Мы заключили соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, Китаем, Великобританией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и рядом других стран региона», — отметил он.

Глава правительства добавил, что Грузия реализует масштабные инфраструктурные проекты. По его словам, строятся новые порты, модернизируются железные дороги, создаются цифровые и энергетические магистрали, включая проект подводного кабеля через Чёрное море, который обеспечит поставку возобновляемой энергии в Европу и это открывает новые возможности для бизнеса и экономического развития. Кобахидзе также сообщил, что в рамках форума впервые проходит Тбилисский финансовый саммит, который укрепляет статус столицы как финансового и технологического инновационного центра региона. Он добавил, что панельные дискуссии форума сосредоточены на будущем глобальной торговли, потенциале Срединного коридора, энергетической интеграции и цифровой трансформации, а новый финансовый саммит, организованный совместно с сингапурскими партнёрами, имеет историческое значение для региона.

Важно отметить, что заместитель министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани анонсировала новость о том, что глубоководный порт Анаклия примет первое судно в 2029 году. Об этом она заявила во время панельной дискуссии «Инфраструктурные проекты для повышения связности Грузии», прошедшей в рамках форума «Шёлкового пути»: «Анаклия — это не просто порт, это платформа для предоставления определённых видов услуг. Рядом с морским портом Анаклия будет создана необходимая инфраструктура, и внимание будет уделено внедрению инноваций в соответствии с требованиями рабочего процесса».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на конференции «Шёлковый путь» в Грузии, что Армения готова политически обеспечить транзит между Нахчыванской автономной республикой и основной территорией Азербайджана через свою страну. Однако технически это пока невозможно из-за недостаточной инфраструктуры.

«Мы также готовы обеспечить железнодорожное сообщение между Турцией и Нахчываном, а также между Турцией и основной частью Азербайджана, но на этих маршрутах требуется ремонт или реконструкция железных дорог. Уверен, что технические вопросы будут решены в ближайшие два-три года», — отметил Пашинян.

Он добавил, что через территорию Армении в скором времени планируется прокладка трубопроводов и линий электропередачи между Азербайджаном, Арменией и Турцией. Помимо этого, будет восстановлено железнодорожное и автомобильное сообщение. Все эти меры реализуются в рамках программы TRIPP, при этом ведутся переговоры с Турцией, Азербайджаном и США. Пашинян подчеркнул, что ключевым условием реализации этих проектов является установление мирных отношений между Арменией и Азербайджаном, закреплённых Вашингтонским саммитом.

Сейчас стороны работают над институционализацией этого мира, подписанием и ратификацией соглашения о мире и межгосударственных отношениях. После этого постепенно откроются все транспортные коммуникации, что принесёт исторические изменения в регион. Отвечая на критику о возможной конкуренции транспортных проектов, премьер-министр заявил, что маршруты дополняют друг друга, увеличивая транзитный потенциал Южного Кавказа.

В частности, в Вашингтонской декларации предусмотрено открытие железной дороги Персидский залив — Чёрное море, что усилит возможности Армении, Азербайджана и Грузии. По его словам, диалог между Арменией и Турцией, установление мира с Азербайджаном, реализация проекта TRIPP и хорошие соседские отношения Грузии и Ирана с другими странами региона создают уникальные возможности для Южного Кавказа как транзитного хаба по направлениям Север-Юг и Восток-Запад.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов на форуме «Шёлковый путь» заявил, что Азербайджан и Грузия играют ключевую роль в развитии регионального сотрудничества и создании нового логистического маршрута, соединяющего Европу и Азию по евразийскому пути.

«Наши страны сегодня не только политические партнёры, но и надёжные союзники в экономической, энергетической и транспортной сферах», — подчеркнул Асадов.

Асадов напомнил, что на протяжении веков Азербайджан и Грузия развивались вдоль исторического Шёлкового пути, выполняя роль моста между Европой и Азией, способствуя развитию торговли, экономических связей и культурного обмена.

«Сегодня мы продолжаем укреплять эти традиции, развивая региональное сотрудничество и возрождая историческую миссию в современном формате. Новый транспортный и логистический маршрут позволит ещё теснее соединить Европу и Азию. Дружба и стратегическое партнёрство между нашими странами стали важным фактором стабильности и мира в регионе. Транспорт и транзит остаются приоритетом нашей работы, а их развитие открывает новые экономические возможности, стимулирует инвестиции и расширяет торговлю», — заявил премьер-министр Азербайджана.

Примечательно, что за день до форума в Тбилиси, во время визита в Казахстан президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд ключевых заявлений. Одна из них о том, что Азербайджан полностью снял ограничения на транзит грузов в Армению.

«Это подтверждает, что мир между Азербайджаном и Арменией действует не только на бумаге, но и на практике», — отметил президент Ильхам Алиев.

Также президент отметил процесс реализации проекта открытия коридора, который создаст новый маршрут Срединного коридора через Зангезур с прогнозируемым грузооборотом до 15 млн тонн. Открытие Зангезурского коридора планируется к концу 2028 года.

Укрепление отношений и налаживание транспортных маршрутов между Азербайджаном, Арменией, Грузией открывает значительные возможности для развития Евразийского экономического пространства. Можно с уверенностью говорить, что Китай и страны Центральной Азии видят в этих проектах стратегический интерес, прежде всего через инициативу «Один пояс, один путь», обеспечивая более надёжные и быстрые маршруты для торговли между Востоком и Западом.

Для Китая новые логистические коридоры через Южный Кавказ и Среднюю Азию — это способ снизить зависимость от традиционных маршрутов через южное и северное направления, ускорить поставки товаров в Европу и создать устойчивые цепочки поставок. Реализация проектов Срединного коридора позволяет Китаю и странам Центральной Азии интегрировать регион в глобальные торговые сети, расширить рынки для своей продукции и привлечь инвестиции в инфраструктуру. Выгода также и для стран региона. Центральная Азия получает новые транзитные пути, что стимулирует экономический рост, создаёт рабочие места и усиливает региональное сотрудничество. Для Южного Кавказа налаживание мирных и стабильных отношений между соседними странами открывает двери для привлечения иностранных инвестиций, развития транспорта, энергетики и цифровых технологий.

Об авторе: Эльбрус Мамедов — юрист, директор Центра экспертного анализа «Великий шелковый путь».