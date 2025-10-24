Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан стал не просто дипломатическим событием, он также обозначил новую экономическую реальность для всего Каспийского региона. В Астане президенты Азербайджана и Казахстана подписали пакет из 15 соглашений, охватывающих энергетику, транспорт, цифровизацию и инвестиции. Для обеих стран это не просто набор документов, а стратегическая дорожная карта роста, открывающая новые источники доходов и усиливающая их роль в евразийской экономике.

Аналитики отмечают, что динамика азербайджано-казахстанского товарооборота, от пшеницы и нефтепродуктов до высокотехнологичной продукции, формирует устойчивую взаимозависимость, способную приносить реальные дивиденды обеим экономикам. Казахстан получает надёжный транзитный маршрут к мировым рынкам, а Азербайджан — расширение своих логистических и энергетических функций, превращаясь в центральный хаб Южного Кавказа.

На этом фоне депутат Милли Меджлиса, член Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, прокомментировал визит для Minval Politika, подчеркнув, что встреча лидеров двух стран стала подтверждением перехода к новому этапу стратегического сотрудничества.

По словам депутата, «встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане подтвердила начало нового этапа стратегического партнёрства между двумя странами. Основное внимание переговоров было сосредоточено на энергетике, транспорте и цифровой инфраструктуре».

Он отметил, что заявление президента Казахстана о намерении увеличить объёмы поставок нефти по маршруту Баку–Тбилиси–Джейхан демонстрирует, что Транскаспийский (Средний) транспортный коридор наполняется реальным экономическим содержанием. По словам депутата, «экспорт казахстанской нефти через Азербайджан в Европу не только усиливает региональную энергетическую безопасность, но и придаёт новый импульс экономической интеграции в тюркском пространстве».

Комментируя энергетическую повестку, депутат подчеркнул важность проекта строительства подводного электрического кабеля по дну Каспия. Он отметил, что «этот проект сыграет ключевую роль в экспорте “зелёной энергии” и модернизации энергетических систем обеих стран». По его мнению, создание трансрегионального энергетического коридора значительно расширит возможности Азербайджана и Казахстана по выходу на альтернативные энергетические рынки и обеспечит технологическую устойчивость на долгосрочную перспективу.

Говоря о технологическом измерении сотрудничества, депутат обратил внимание на инициативы в сфере цифровой экономики и инноваций. Он подчеркнул, что упоминание Касым-Жомартом Токаевым вопросов транзита урана и строительства оптоволоконной линии связи через Каспий указывает на то, что отношения двух стран выходят далеко за рамки энергетики.

«Эти проекты придают взаимодействию Азербайджана и Казахстана не только экономическое, но и технологическое измерение, открывая путь к инновационной интеграции», — отметил он.

В завершение депутат подчеркнул, что встреча в Астане наглядно показала: азербайджано-казахстанское партнёрство углубляется по трём ключевым направлениям — энергетика, логистика и цифровизация. По его словам, «укрепление Среднего коридора значительно повысит значение наших стран в глобальном экономическом пространстве и укрепит позиции Азербайджана как надёжного центра регионального развития».