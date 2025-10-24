Предприниматель Илон Маск на встрече с инвесторами заявил, что обеспокоен будущим Tesla и контролем над компанией, учитывая возможное влияние «армии роботов».

Он подчеркнул, что ему «некомфортно создавать армию роботов без сильного влияния на компанию». Маск сообщил, что серийный прототип гуманоидного робота Optimus будет готов к февралю–марту 2026 года.

В ноябре акционеры Tesla рассмотрят предложение выплатить Маску $1 трлн за 10 лет, что увеличит его долю с 13% до 25%. Однако он получит вознаграждение только при выполнении ключевых целей: выпуске 20 млн автомобилей, запуске 1 млн роботакси, оценке компании в $8,5 трлн и производстве 1 млн роботов Optimus.