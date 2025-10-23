Папа Римский Лев XIV и король Великобритании Карл III совершили совместную молитву под фреской Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле. Это первое за пять столетий совместное богослужение главы Римско-католической церкви и верховного правителя Церкви Англии. Торжественная церемония транслировалась порталом Vatican News.

Карла III сопровождала королева Камилла. Молитва звучала на английском и латинском языках. Королевская чета прибыла в Ватикан с государственным визитом, который изначально планировался на апрель, но был отложен из-за болезни прежнего понтифика Франциска. Папа Франциск скончался 21 апреля.

В рамках визита также запланировано экуменическое богослужение в базилике Святого Павла за городскими стенами.

Исторический контекст придаёт событию особое значение: в 1534 году английский парламент принял акт о супрематии, провозгласивший Генриха VIII верховным главой Церкви Англии. Этот шаг привёл к окончательному разрыву с Римско-католической церковью и стал началом английской Реформации.