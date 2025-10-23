Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что Армения постепенно преодолевает блокаду.

«Уже два дня обсуждается, что Азербайджан объявил о снятии ограничений на экспорт в Армению. На международной площадке — во время прошедшей в Тбилиси конференции «Шёлковый путь» — я выразил свою признательность за это решение президента Азербайджана и приветствовал его. То же самое хочу сделать и здесь, потому что это очень важное решение», — сказал он.

По словам Пашиняна, данное решение показывает, что вашингтонская декларация и достигнутые договорённости — это не просто слова, как иногда пытаются представить в некоторых местах, а документы, которые принесли конкретные результаты.